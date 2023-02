Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksame Zeugen gesucht

Suhl (ots)

~ Ein 59-Jähriger Mann erschien am Samstagnachmittag im Inspektionsdienst in Suhl und ertstattete hier eine Anzeige aufgrund einer Unfallflucht. Die Tatzeit konnte der Geschädigte, am Samstag den 11.02.2023, zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr eingrenzen. Der Tatort befindet sich in der Würzburger Straße 29, Parkplatz EDEKA. Der entstandene Sachschaden am PKW des Geschädigten beläuft sich auf circa 4000 Euro. Die Polizei bittet auch in diesem Zusammenhang, um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch (03681 369-0) entgegen.~

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell