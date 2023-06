Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtiger nach versuchtem Rollerdiebstahl vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (28.06.2023) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, an der Schwarenbergstraße und am Höscheleweg zwei Roller zu stehlen. Ein 30-jähriger Anwohner beobachtete den Tatverdächtigen gegen 01.45 Uhr in der Schwarenbergstraße dabei, wie er einen Roller der Marke Tauris weggeschoben haben soll. Das Lenkradschloss war offensichtlich intakt. Als der mutmaßliche Dieb auf den Zeugen aufmerksam wurde, flüchtete er in Richtung Höscheleweg. Dort soll er erneut versucht haben, einen Roller der Marke Motowell wegzuschieben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

