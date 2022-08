Polizei Hagen

POL-HA: Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh ernennt 189 Studierende zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

In unzählige freudige und sehr stolze Gesichter konnte man am Montagmorgen (29.08.2022) in der Krollmann-Arena am Ischeland blicken. 189 Kommissaranwärterinnen und -anwärter, die ihr Studium 2019 in Hagen begonnen und nun erfolgreich abgeschlossen haben, erhielten im Beisein vieler Angehöriger und Freunde den ersten silbernen Stern. Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh übergab in einem feierlichen Rahmen jeder der 74 Absolventinnen und jedem der 115 Absolventen persönlich die Ernennungsurkunde, die am 1. September 2022 ihre Wirkung entfaltet. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch Musiker des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen.

"Die Studierenden haben ein anspruchsvolles Studium durchlaufen und sind damit bestens auf die Herausforderungen des Polizeidienstes vorbereitet. Alle haben bewiesen, dass sie sich auch besonderen Situationen stellen und diese professionell bewältigen können.", teilte Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh mit. In ihrer Rede machte die Behördenleiterin den Nachwuchskräften deutlich, dass die Polizei besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht: "Sie sind ab sofort die Aushängeschilder der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ihr Handeln wird von Bürgerinnen und Bürgern beobachtet und bewertet. Bitte haben Sie dies in Ihrem täglichen Dienst stets im Hinterkopf."

Alle Absolventinnen und Absolventen beginnen ihren Dienst ab dem 1. September 2022 in verschiedenen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell