POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt. Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (27.06.2023) einen 29-jährigen Mann festgenommen, der unter anderem im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen zu einem Verfahren aus dem Jahr 2022 (siehe hierzu die Pressemitteilung vom 09.11.2022 https://t1p.de/h6osp) ergaben sich Hinweise auf den 29-Jährigen, welcher mehrere Kilogramm Kokain aus den Niederlanden nach Stuttgart geliefert haben soll. Polizeibeamte nahmen ihn aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehls des Amtsgerichts Stuttgart am Morgen an seiner Wohnanschrift fest. Der 29-jährige Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

