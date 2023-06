Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Fahrgast von Radfahrerin umgefahren

Zu einer folgenschweren Kollision kam es am Freitagnachmittag in Blaustein

Ulm (ots)

Ein Linienbus hatte in der Blaubeurer Staße in Blaustein gegen 15.15 Uhr angehalten und Fahrgäste aussteigen lassen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 48jährige Frau mit ihrem Rad verbotener Weise auf dem Gehweg und passierte den Bus. Ein 14jähriger Fahrgast stieg zum gleichen Zeitpunkt aus und wurde von der vorbeifahrenden Radlerin erfasst. Diese stürzte bei dem Zusammenprall und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Einen Helm hatte sie nicht getragen. Der Junge erlitt glücklicher Weise nur leichte Verletzungen. Die Frau musst mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1086720)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell