POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Vor der Polizei geflüchtet

Vergeblich versuchte sich Autofahrer am Samstag einer Kontrolle zu entziehen

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag richtete das Polizeirevier Giegen in Niederstotzingen eine Kontrollstelle ein. Dort sollten Autofahrer auch auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft werden. Kurz nach 0 Uhr fuhr ein 37jähriger Mann mit seinem VW Bora auf die anhaltenden Beamten zu. Deren Anhaltezeichen ignorierte er und raste unvermittelt weiter. Einer Streife gelang es dem Flüchtenden zu folgen. Nach kurzer Strecke besann er sich dann doch eines Besseren, hielt an und lies die Kontrolle über sich ergehen. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch und zudem auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde bei ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen eine Blutentnahme veranlasst. Bei ihm konnte eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Ob er seinen Führerschein verliert, stellt sich heraus, sobald das Ergebnis der Blutuntersuchung vorliegt. Das Polizeirevier Giengen ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1088298)

