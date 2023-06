Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Motorradfahrer übersehen?

Bei einem Unfall bei Ertingen erlitt ein Motorradfahrer am Freitag schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann in einem Mercedes von Ertingen in Richtung Herbertingen. Er bog bei seiner Fahrt nach links auf die B311. Dabei übersah er anscheinend einen von Herbertingen kommenden 22-Jährigen auf einem Motorrad. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Motorrad in die hintere linke Türe des Mercedes prallte.

Der 22-jährige Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachen ihn deshalb mit einem Hubschrauber zur Behandlung in eine Klinik. Der 83-Jährige erlitt einen Schock. Rettungskräfte fuhren ihn zur Versorgung ebenfalls in eine Klink.

Der Verkehrsdient Laupheim nahm den Unfall auf. Sie fertigten hierbei auch Lichtbilder und zeichneten die Spuren auf den Fahrbahnen an. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 6.000 Euro, am Krad auf 4.000 Euro. Abschlepper bargen beide Fahrzeuge von der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße voll. Hierbei unterstützen Mitarbeitende der Feuerwehr tatkräftig. Sie richteten zudem eine Umleitung ein.

Hinweis:

Aus welchem Grund der 83-Jährige in die Kreuzung fuhr, obwohl der 22-Jährige Vorfahrt hatte, klärt nun die Polizei. Oft geschehen solche Unfälle, weil Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerinnen unachtsam oder abgelenkt sind. Die Polizei bittet alle Menschen, achtsam im Straßenverkehr zu sein. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und nehmen Sie sich Zeit, bevor sie in Kreuzungen oder Einmündungen fahren. Dies dient der Sicherheit Aller.

