POL-EL: Meppen - Fanbrief SV Meppen gegen SG Dynamo Dresden

Papenburg (ots) - Am 11. Mai zwischen 8.20 Uhr und 10.40 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am Statdtpark/Alter Schulweg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein blauer VW Golf Plus, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- / Ausparken an der Heckschürze beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf 1500 ...

mehr