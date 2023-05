Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am frühen Morgen des 13. Mai, zwischen 4.00 und 5.00 Uhr, kam es eingangs der Ochsenstraße in der Nordhorner Innenstadt zu einer Körperverletzung. Ein 25-jähriger Nordhorner wurde, nachdem er einen Streit zwischen dem späteren Beschuldigten und einer Frau schlichten wollte, von einer bislang unbekannten männlichen Person so massiv geschlagen, dass er schwere Gesichtsverletzungen erlitt. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter 05921-3090 zu melden.

