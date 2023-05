Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Erfolgreiche Auftaktveranstaltung zu neuem Integrationsprojekt durchgeführt

Lingen (ots)

In Kooperation mit dem BAMF und der Muslimischen Jugendcommunity Osnabrücker Land beteiligt sich die Polizeiinspektion Osnabrück in dem ganzjährigen Präventionsprojekt "Muslimische Jugend begegnet Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte". In verschiedenen Seminaren, Aktionen und Aktivitäten wie zum Beispiel gemeinsames Kochen oder Sporttreiben soll wechselseitiges Verständnis geförderte werden. Ziel des Projektes ist, eine gegenseitige verständnisvolle Haltung zwischen jungen muslimischen Geflüchteten als auch in Deutschland geborenen Menschen mit Migrationshintergrund und Polizeibeamten durch persönliche Begegnungen zu entwickeln. Alle Aktivitäten werden im Rahmen des Projektes "Sicher zusammen leben" vom BAMF unterstützt. Eine Auftaktveranstaltung der besonderen Art fand am Samstag, den 6. Mai, im Bootshaus der Lingener Rudergesellschaft statt. Die Polizeibeamtin Jutta Spiegelberg, die sich jahrelang als Trainerin für Drachenboot im Verein engagiert, organisierte eine gemeinsame Drachenbootfahrt. Nach der Begrüßung von der Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Katharina Bruns, stellten sich die Teilnehmenden der neuen sportlichen Herausforderung und paddelten im gemeinsamen Takt und viel Freude los. "Die Menschen, die bei uns in Deutschland Zuflucht vor Krieg, Hunger und Vertreibung suchen, haben häufig ein anderes Polizeibild. Beim Drachenbootfahren sitzen wir alle in einem Boot und begegnen uns wortwörtlich auf Augenhöhe" bringt es die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn auf den Punkt.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://www.bamf.de/DE/Behoerde/Kooperationsnetzwerk/kooperationsnetzwerk-node.html

