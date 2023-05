Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Mercedes während der Fahrt in Brand geraten

Isterberg (ots)

Heute gegen 10.30 Uhr fuhr die 46-jährige Fahrerin einer Mercedes C-Klasse entlang der Straße Laudiek. Dabei bemerkte sie während der Fahrt, wie Rauch aus dem Unterboden aufstieg. Sie stellte das Fahrzeug an geeigneter Stelle ab und verließ dieses. Kurze Zeit später stand der Mercedes in Flammen und brannte vollständig aus. Nach etwa 45 Minuten war der Brand durch die eingesetzte Feuerwehr Isterberg gelöscht. Das Fahrzeug geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Die 46-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

