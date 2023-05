Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeiorchester Niedersachsen begeistert Grundschüler mit interaktiven Mitmachangebot

Lingen (ots)

Zu einem Präventionsangebot der besonderen Art lud die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim am 15. Mai in das Theater an der Wilhelmshöhe ein. In Kooperation mit dem Polizeiorchester Niedersachsen wurden über 300 3. Klässler aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim spielerisch an aktuelle Gewaltpräventionsthemen herangeführt. Dabei erlebten die Kinder nicht nur live ein symphonisches Blasorchester und lernten interaktiv allgemein etwas über Musik sowie Instrumentenkunde, sondern musizierten am Ende mit Body-Percussion gemeinsam mit dem Polizeiorchester Niedersachsen.

"Am guten Beispiel des gemeinsamen Miteinander und Füreinander im Orchester, der interaktive Mitmachanteil, aber auch die Kooperation von Orchester und regionalen Polizeipräventionsfachkräften lernen die Schülerinnen und Schüler, wie wichtig Regeln für das gesellschaftliche Miteinander sind." sagte die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Katharina Bruns, die stellvertretend für die Inspektionsleiterin die zahlreichen Schülerinnen und Schüler begrüßte.

In dem zweistündigen Präventions-Schulworkshop hörten die Kinder zunächst die Präventionsgeschichte "Namene - eine musikalische Geschichte für Kinder" des Komponisten Thiemo Kraas vom Polizeiorchester Niedersachsen, die gleich im Anschluss von Präventionskolleginnen und -kollegen vor Ort besprochen wurde.

Kurze Inhaltsangabe:

Namene, deren Eltern aus Afrika stammen, ist in Deutschland geboren, besucht die 4. Klasse und ist eigentlich ein sehr glückliches Kind. Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe und kulturellen Herkunft wird sie von einigen Mitschülern ausgegrenzt, gemobbt und beleidigt, auch wegen ihrer afrikanischen Halskette, an der sich die drei Symbole "Nserewa", "Tekyerema Nase" und "Donno Ntoaso" befinden. In der großen Pause kommt es in ihrer Schule zu einer Auseinandersetzung. Namene wird dabei insbesondere seelisch verletzt. Gegen ihren Willen werden Handyfotos gemacht, die später im Internet auftauchen. Namene und ihre Eltern haben eine gute Idee für die Lösung des Problems. Bei einem Familienfest lernen die an dem Geschehen beteiligten Mitschüler nicht nur die für sie fremde Kultur (Afrikanischer Tanz) kennen, sondern erfahren auch etwas über die Bedeutung der Symbole an Namenes Halskette. Nach einer pädagogischen großen Pause von 20 Minuten nehmen die Kinder im Anschluss an einer Orchesterprobe mit der Darstellung des Themas "Regeln" teil. Dabei wird das Orchester mit seinen Instrumenten erklärt, die Kinder studieren eine "Body-Percussion" ein und lernen mit unterstützenden Straßenverkehrsschildern "Regeln sind gut!", denn auch Musiker müssen sich verständigen, Verabredungen treffen und sich daran halten, damit ein Stück gut zusammen klingt. Außerdem können die Kinder feststellen: "Gemeinsam zu musizieren bereitet große Freude und verbindet miteinander."

