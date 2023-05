POL-EL: Lathen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 00.51 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Hakenstraße in Nordhorn ein Pedelec der Marke "Bulls" entwendet. Der mutmaßliche Täter wird als 175 Meter bis 180 Meter groß, ca. 20-30 Jahre alt, mit sportlicher Statur und dunklen Haaren beschrieben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.780 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

mehr