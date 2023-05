Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Großer Aktionstag für Berufskraftfahrer/innen und Unternehmer/innen

Wietmarschen (ots)

Der Fernfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim lädt am 23. Mai zu einem großen Aktionstag für Berufskraftfahrer/innen und Unternehmer/innen ein. Das Transportaufkommen und die Fahrleistungen im gewerblichen Güterkraft- und Personenverkehr sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. In der Folge kommt es daher auch im Bereich der PI Emsland / Grafschaft Bentheim immer wieder zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung des Schwerlastverkehrs. Der Fernfahrerstammtisch der Polizeiinspektion hat dieses Thema aufgegriffen und wird im Rahmen des Aktionstages unter Beteiligung der Regionalen Kontrollgruppe an einer Reihe von Informationsständen zu verschiedenen Themen, wie Lenk- und Ruhezeiten oder auch zur korrekten Ladungssicherung Rede und Antwort stehen. Interessierte haben 12 Uhr unter anderem die Möglichkeit, im Gurtschlitten oder dem Überschlagsimulator real zu erleben, welche Kräfte wirksam werden, wenn man mit seinem Lkw auf ein stehendes Hindernis auffährt oder der Lkw auf die Seite kippt und sich überschlägt - und der Gurt einem in einer sicheren Position hält und schützt. Zudem wird an verschiedene Fahrzeugmodelle der sogenannte "tote Winkel" veranschaulicht. Am Stand "Coffee with a Cop" können Teilnehmende bei einer kostenlosen Tasse Kaffee mit ihrer Polizei in entspannter Atmosphäre in Kontakt kommen. Der Aktionstag findet am Dienstag, 23. Mai, an der Tank- und Rastanlage "Ems-Vechte-Ost" in Wietmarschen an der A 31 Fahrtrichtung Norden von 12 bis 18 Uhr statt. Anschließend findet ab 18.30 Uhr der Fernfahrerstammtisch in der Rastanlage Ems-Vechte-Ost zum Thema "DocStop e.V." statt.

