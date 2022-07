LPI-J: Doppelt Radlos

Jena (ots) - Sonntagabend musste ein Bewohner aus der Tieckstraße feststellen, dass Unbekannte in seinem Keller waren. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Mehrfamilienhaus und begaben sich hier in den Kellerbereich. Im Anschluss schraubten diese den Schließriegel an einer Kellertür ab und gelangten so in den Keller. Aus diesem entnahmen sie dann technische Geräte im Wert von ca. 500,- Euro. Im Anschluss ...

