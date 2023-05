Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht in der Kirchstraße gesucht

Haren (ots)

Am Sonntag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kirchstraße zwischen der Volksbank und dem Gymnasium geparkten grauen VW Golf am hinteren Radkasten beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell