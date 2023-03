Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Sachbeschädigungen in der Sporthalle in Friederichsfehn aufgeklärt.

Oldenburg (ots)

Nachdem es in der Nacht zum 25.02.23 in der Mehrzweckhalle in Edewecht/ Friedrichsfehn zu erheblichen Verwüstungen und Sachbeschädigungen gekommen war (u.a. wurden Scheiben eingeschlagen, Türen aufgebrochen, Sanitäranlagen zerstört und Feuerlöscher ausgeleert) konnte die Polizei Edewecht nun die Täter ermitteln. Es handelt sich um vier Jugendliche aus dem Landkreis Ammerland. Wie die Schüler im Rahmen der Befragungen angaben, waren sie tagsüber im Rahmen einer Sportveranstaltung in der Halle. Einer der Jugendlichen ließ nach Verlassen der Halle eine Fluchttür in der Absicht, die Halle in den Abendstunden wieder aufzusuchen, unbemerkt angelehnt. Am späten Abend trafen sich die vier Schüler dann vor der Sporthalle. Gemeinsam betrat man das Gebäude durch die zuvor angelehnte Tür. Zunächst spielte man mit den in der Halle zur Verfügung stehenden Sportgeräten. Später kam es jedoch zu den Sachbeschädigungen und Verwüstungen.

