POL-OL: +++ Westerstede; Polizeiorchester gastiert am 20.04.2023 in der Aula des Gymnasiums +++

Oldenburg (ots)

Im Rahmen seiner Konzertreise durch Niedersachsen wird das Polizeiorchester Niedersachsen in diesem Jahr am 20. April 2023 um 19:00 Uhr in der Aula des Gymnasiums Westerstede gastieren. Auf Wunsch und Einladung des Polizeikommissariates und der Touristik Westerstede e.V. möchten die Musikerinnen und Musiker des Orchesters beweisen, dass sie nicht nur "Experten für Sicherheit", sondern auch "Experten für den guten Ton" sind. Aus diesem Grund hat der Chefdirigent und Leiter des Orchesters Thomas Boger ein abwechslungsreiches Musikprogramm gestaltet. Da die Musikerinnen und Musiker seines Orchesters aus über 10 verschiedenen Nationen kommen, wurde er dazu inspiriert ein Musikprogramm unter dem Motto "Around the World" zusammenzustellen. "Auf dieser musikalischen Weltreise besuchen wir viele Länder und Komponisten dieser Erde, wie z.B. Edvard Grieg in Norwegen mit der "Morgenstimmung" aus der Peer Gynt Suite No.1 oder Italien mit der Funiculi Funicula Rhapsodie. In der zweiten Konzerthälfte machen wir dann einen Sprung über den großen Teich auf den amerikanischen Kontinent. Hier werden Sie in Nordamerika z.B. den Titel "Soul Bossa Nova" von Quincy Jones hören und in Südamerika den Tangokönig Astor Piazolla mit seinem Stück "Oblivion" besuchen." Der Erlös dieses Benefizkonzertes ist bestimmt für Ambulanten Hospizdienst mit Sitz in Westerstede. Der Ambulante Hospizdienst begleitet Schwerkranke und sterbende Menschen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen sowie deren Angehörige und Freunde. Zu den häufig geäußerten Wünschen gehört die Bitte, bis zum Lebensende zu Hause oder im vertrauten Umfeld bleiben zu können. Dies zu ermöglichen ist Aufgabe des Ambulanten Hospizdienstes. Der Eintritt zu diesem Benefizkonzert ist frei. Die Veranstalter erhoffen sich zahlreiche Spenden im Rahmen der Veranstaltung.

