Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haselünne (ots)

Bereits am 29. April kam es gegen 10.30Uhr an der Kreuzung Im Fehn / Sandstraße / Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim links abbiegen in die Sandstraße die Vorfahrt eines 65-jährigen Radfahrers. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

