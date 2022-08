POL-MK: Krad-Kontrollen: Mit 101 km/ durch die geschlossene Ortschaft

Plettenberg (ots) - An der Affelner Straße haben heute Nacht etwa 50 Quadratmeter Waldfläche gebrannt. Das Feuer wurde gegen 23.15 Uhr bemerkt. Die Brandstelle, an der Kleinholz (Schlagabraum) in Flammen stand, befand sich etwa 20 Meter tief im Wald, in der Nähe eines Wanderparkplatzes. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Feuerwehren aus Neuenrade und Plettenberg löschten das Feuer. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr