POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haselünne (ots) - Bereits am 29. April kam es gegen 10.30Uhr an der Kreuzung Im Fehn / Sandstraße / Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim links abbiegen in die Sandstraße die Vorfahrt eines 65-jährigen Radfahrers. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der ...

mehr