Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Unbekanntes Auto auf der Gegenfahrbahn

Am Donnerstag landete eine Autofahrerin auf der B466 im Graben.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr die 39-Jährige mit ihrem Toyota von Söhnstetten in Richtung Sontheimer Wirtshäusle. Während der Fahrt soll ein grauer Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen sein. Sie wich nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanken. Danach verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Ihr Toyota fuhr eine Böschung hinunter und kam in einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 39-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um ihr Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) nahm den Unfall auf und sucht nach dem grauen Kleinwagen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

