Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Traktorfahrer übersieht Autofahrerin

Neben der Straße landete eine Autofahrerin nach einem Unfall am Donnerstag bei Eberhardzell.

Ulm (ots)

Der 54-Jährige fuhr mit seinem Traktor auf einem Feldweg. Gegen 15 Uhr wollte er die Straße zwischen Eberhardzell und Mühlhausen überqueren. Von links kam ein Fahrzeug und der Traktorfahrer wartete. Danach fuhr er los. Dabei hatte er übersehen, dass sich dahinter ein weiteres Auto befand. Am Steuer des Citroen saß eine 34-Jährige. Sie konnte dem anfahrenden Traktor nicht ausweichen und streifte dessen linkes Vorderrad. Der Citroen geriet daraufhin ins Schleudern und landete in einem angrenzenden Feld. Die 34-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Citroen schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Am Traktor entstad kein nennenswerter Schaden.

Hinweis der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1077585

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell