Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - alkoholisiert am Steuer

Germersheim (ots)

Nach Eingang einer Mitteilung über einen PKW mit unsicherer Fahrweise in der Straße In der Kranenbleis in Germersheim, konnte der PKW schließlich parkend in einer Nebenstraße festgestellt werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 59-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim saß noch auf dem Fahrersitz. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Da der Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr wegefähig war, wurde dieser in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell