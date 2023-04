Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Verkehrsunfall aufgrund Unterzuckerung

Schwegenheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei Germersheim zunächst ein PKW mit unsicherer Fahrweise auf der Landstraße zwischen Harthausen und Schwegenheim gemeldet. Noch bevor der PKW unmittelbar vor dem Kreisverkehr Speyerer Straße/ Im Brühl in Schwegenheim zum Stehen kam, überfuhr der 69-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Neustadt an der Weinstraße mit seinem PKW den vor dem Kreisverkehr befindlichen Fahrbahnteiler, wodurch ein Verkehrszeichen sowie der PKW leicht beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Da sich Hinweise auf eine Unterzuckerung ergaben, wurde der Fahrzeugführer zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Harthausen kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet

