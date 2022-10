Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche aus der Hand gerissen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagmittag in KL-Morlautern unterwegs waren und hier einen verdächtigen Fahrradfahrer beobachtet haben. Gegen 11:30 Uhr war eine 75-jährige Seniorin aus Kaiserslautern zu Fuß in der Straße "An der Schanz" unterwegs, als sich von hinten ein unbekannter Mann mit einem schwarzen Fahrrad näherte. Der Mann riss ihr im Vorbeifahren die Tasche aus der Hand. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Turmstraße. Der Mann war nach Schilderung der 75-Jährigen schwarz angezogen, trug eine schwarze Mütze und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er war recht jung und hatte eine sportliche und schmale Figur. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. |pvd

