POL-NB: Auffahrunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Grabowhöfe bei Waren (ots) - Am 18.03.2023 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurden von einem öffentlichen Parkplatz in der Ortschaft 17194 Grabowhöfe drei Reifen von drei Fahrzeugen zerstochen. Die drei Fahrzeuge der Marken Skoda, Opel und Audi mit amtlichen Kennzeichen aus der Region standen auf dem Parkplatz am Gemeindehaus in der Bahnhofstraße in Grabowhöfe. Bislang unbekannte Täter haben mit einem bisher ...

mehr