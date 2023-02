Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 46-Jähriger zog die Notbremse eines Zuges bei der Ausfahrt am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Ein 46-jähriger Mann zog gestern Morgen (22.02.2023) gegen 10:00 Uhr die Notbremse des Metropolexpresses bei der Ausfahrt am Stuttgarter Hauptbahnhof und löste damit eine Zwangsbremsung aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der ungarische Staatsangehörige, welcher auf Gleis 13 in den Zug stieg, bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 km/h die Notbremse des Zuges betätigt haben, um dann die Tür öffnen zu können. Das Ziehen des Hebels der Notbremse verursachte eine automatische Zwangsbremsung, sodass der Zug offenbar teilweise außerhalb des Bahnsteiges zum Stehen kam. Der Grund für seine Handlung war laut aktuellen Erkenntnissen das am Bahnsteig zurückgelassene Gepäck des 46-Jährigen. Die verständigte Bundespolizei konnte den augenscheinlich alkoholisierten Mann am Bahnsteig 13 feststellen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr dauern an.

