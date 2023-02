Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver 48-Jähriger in Gewahrsam genommen

Stuttgart (ots)

Ein 48-Jähriger beleidigte und bedrohte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.02.2023) am Haltepunkt Stuttgart-Rohr eine eingesetzte Streife der Bundespolizei und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Reisende hatten die Bundespolizei gegen 00:10 Uhr über einen aggressiven Mann in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt informiert. Daraufhin konnte eine Streife der Bundespolizei den augenscheinlich alkoholisierten deutschen Staatsangehörigen am Haltepunkt Stuttgart-Rohr antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der 48-Jährige verhielt sich von Beginn an unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften und beleidigte und bedrohte diese zudem mehrfach verbal. Aufgrund seiner hohen Aggressivität wurde er in Gewahrsam genommen und auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht, wo er weitere Bedrohungen und Beleidigungen gegen die Beamtinnen und Beamten aussprach. Der 48-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell