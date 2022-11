POL-PPWP: Handbremse vergessen, Kettenreaktion ausgelöst

Kaiserslautern (ots) - Ein 19-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der junge Mann befuhr gegen 17 Uhr mit einem E-Scooter die Merkurstraße in Richtung Vogelwoogstraße auf dem Fahrradschutzstreifen. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Pkw in der Dennisstraße unterwegs und wollte in die Merkurstraße abbiegen. Dabei übersah er den E-Scooter-Fahrer, und die beiden kollidierten. Der ...

mehr