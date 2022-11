Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag aus der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Hier wurde ein roter Opel Corsa von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Ein Zeuge sprach den Halter des Corsas an und machte ihn auf den Schaden aufmerksam. Er hatte beobachtet, wie gegen 17 Uhr ein schwarzer Pkw neben dem Corsa ausparkte. Hierbei hatte er das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel touchiert. Im Anschluss wäre der Mann mit seinem Pkw in die Ziegelstraße eingebogen. Dort parkte er, stieg aus, lief zurück und begutachtete den Corsa. Danach sei er wieder in seinen Wagen eingestiegen und habe sich in Richtung Humboldstraße aus dem Staub gemacht, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Unfallverursacher und dem schwarzen Pkw machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der zuständigen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. |elz

