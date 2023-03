Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Tatverdächtige nach versuchter Sprengung eines Kaugummiautomaten gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am 18.03.2023 gegen 21:00 Uhr konnten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zwei jugendliche Täter nach der versuchten Sprengung eines Kaugummiautomaten in der Neubrandenburger Oststadt stellen.

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums mit, dass zwei Jugendliche derzeit versuchen, den Kaugummiautomaten in der Salvador-Allende-Straße mit Böllern zu sprengen. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten sie die beiden männlichen Jugendlichen feststellen. Beide versuchten dann fußläufig zu flüchten. Ein 18-jähriger Neubrandenburger konnte gleich gestoppt werden. Der zweite, ebenfalls 18-jährige Neubrandenburger konnte nach fußläufiger Flucht in einem Gebüsch in der Einsteinstraße gestellt werden.

Bei der Inaugenscheinnahme des Kaugummiautomaten stellten die Beamten fest, dass zwei der drei Ausgabeklappen herausgesprengt wurden. Diese lagen in unmittelbarer Nähe. Beide Ausgabefächer waren nicht mehr funktionstüchtig. Zudem wurden weitere Beschädigungen an dem Automaten festgestellt. Augenscheinlich haben die beiden Tatverdächtigen an mehreren Stellen probiert, den Kaugummiautomat zu zerstören bzw. zu sprengen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Im Umfeld des Kaugummiautomaten konnten die Beamten zahlreiche Papierreste und Böllerrückstände auffinden, auf welchen zu erkennen war, dass es sich um Feuerwerk der Kategorie F3 gehandelt hat. Die beiden 18-Jährigen müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, der Sachbeschädigung und des versuchten Diebstahls verantworten.

An dieser Stelle bedankt sich die Polizei bei dem aufmerksamen Zeugen für die schnelle Meldung seiner Beobachtungen.

