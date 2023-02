LPI-J: Reifen zerstochen

Apolda (ots) - In der Nacht zum 20.02.2023 wurde in die Kleingartenanlage "Am Nußberg" im Katharinenweg in Apolda eingebrochen. Unbekannte verschafften sich zu insgesamt 3 Gärten gewaltsam Zutritt und durchwühlten hier diverse Schränke. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

