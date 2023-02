LPI-J: Zaunanlage von Supermarkt gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und eine Anzeige wegen Beleidigung waren das Ergebnis eines Aufeinandertreffens zwischen vier Personen in Kahla am Sonntagabend. Ein 33-Jähriger suchte in Begleitung seiner 30 Jahre alte Freundin einen Bekannten an dessen Wohnanschrift auf, um die Begleichung von Schulden zu fordern. Augenscheinlich unzufrieden mit der Antwort beleidigte er den 37 Jahre alten Mann und verließ anschließend mit seiner ...

mehr