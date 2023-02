LPI-J: Einbruch mit leeren Händen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 25-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Eisenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann wurde samt seines VWs in der Jenaer Straße gestoppt. Nachdem die eingesetzten Beamte die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers forderten, verstrickte dieser sich immer mehr in Widersprüche. Nachdem er zuerst angab, dass der Führerschein Zuhause vergessen wurde und man daraufhin an die Wohnanschrift verlegen wollte, fiel dem Mann ein, dass ...

mehr