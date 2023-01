Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Renitente Ladendiebe

Mainz-Altstadt (ots)

Nach einer längeren Verfolgung durch die Mainzer Innenstadt, konnte ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag vorläufig festgenommen werden. Gegen 15:40 Uhr entwendeten zwei Jugendliche Ladendiebe in einem Geschäft in der Schusterstraße mehrere Parfüms und wurden hierbei durch einen Ladendetektiv beobachtet. Der Detektiv konnte die beiden verfolgen, die nach Verlassen des Geschäftes in einen nahegelegenen Schuhladen gingen. Als der Ladendetektiv die Jugendlichen auf den Diebstahl ansprach, griffen sie den 29-jährigen Detektiv an und wollten flüchten. Dem Detektiv gelang es zunächst einen der Ladendiebe, einen 15-jährigen Mainzer, festzuhalten. Als der zweite Dieb dies bemerkte, schlug er mit den Fäusten auf den 29-Jährigen ein, worauf beiden erneut die Flucht gelang. Im Bereich der Fußgängerzone wollte eine Passantin die Diebe stoppen und stellte sich ihnen in den Weg. Die bislang unbekannte Zeugin wurde hierauf von den Tätern zu Boden gestoßen, ob die Frau verletzt wurde ist bislang nicht bekannt. Zunächst verlor sich die Spur der Diebe, bis im Bereich der Fuststraße der 15-Jährige Täter vom Ladendetektiv und einem Mitarbeiter des bestohlenen Geschäftes wiedererkannt werden konnte. Der Jugendliche griff hierauf den Mitarbeiter an, konnte aber letztlich vom Ladendetektiv festgehalten und zu Boden gebracht werden. Der 15-jährige Ladendieb wurde dann an die alarmierte Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers übergeben. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen. Die bislang unbekannte Zeugin wird gebeten sich bei der Mainzer Polizei zu melden und sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

