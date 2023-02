Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus der Jacke entwendet

Jena (ots)

Seinen Schlüssel als gestohlen meldete am Sonntag ein 67-Jähriger der Polizei Jena. Der Mann befand sich in Büroräumlichkeiten am Markt und hing seine Jacke in den Eingangsbereich des Objektes. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:45 Uhr betraten Unbekannte das Objekt, entnahmen das Schlüsselbund aus der Tasche der Oberbekleidung und entfernten sich anschließend unerkannt mit dem Beutegut. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen zu den Langfingern aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell