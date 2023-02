Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus Garage gestohlen

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.01.2023 und dem 17.02.2023 wurde aus einer Tiefgarage in der Hermstedter Straße in Apolda in Fahrrad der Marke Cube im Wert von 500 Euro gestohlen. Als die 46-jährige Besitzerin am Freitag ihr Fahrrad holen wollte, fand sie nur noch ein aufgeschnittenes Fahrradschloss vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Apolda entgegen (Tel.: 03644/541-0).

