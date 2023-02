Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wie der Vater, so der Sohn

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 25-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Eisenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann wurde samt seines VWs in der Jenaer Straße gestoppt. Nachdem die eingesetzten Beamte die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers forderten, verstrickte dieser sich immer mehr in Widersprüche. Nachdem er zuerst angab, dass der Führerschein Zuhause vergessen wurde und man daraufhin an die Wohnanschrift verlegen wollte, fiel dem Mann ein, dass sich seine Fahrerlaubnis nun doch in Mazedonien befindet. Letztlich stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er nun seinen Weg nach Hause zu Fuß bestreiten muss. Als sein Vater kurze Zeit später am Ereignisort eintraf, um sowohl sein Fahrzeug, als auch seinen Sohn abzuholen, wies auch er nur einen mazedonischen Führerschein vor. Da der Mann aber bereits über 2 Jahre in Deutschland lebt, hätte er diesen umschreiben lassen müssen. Folglich musste auch der 48 Jahre alte Mann den VW stehen lassen und durfte seinen Sohn zu Fuß begleiten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell