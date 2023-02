Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 20.Februar 2023 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Jena (ots)

Am 20. Februar 2023 führte die Landespolizeiinspektion Jena einen Einsatz durch, da es galt die Einsatzlagen im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen rund um die Proteste gegen die Waffenlieferungen der Bundesregierung sowie Kundgebungen im Zusammenhang mit den kriegerischen Handlungen in der Ukraine abzusichern. Die LPI Jena handelte dabei mit dem Ziel, die Versammlungsfreiheit zu wahren sowie der Durchsetzung versammlungsrechtlicher Auflagen. Hierfür wurde an den verschiedenen Versammlungsorten proaktiv auf die Teilnehmer eingewirkt. Nach förmlichen Anmeldungen bei den zuständigen Versammlungsbehörden sowie Aufrufen in den sozialen Medien beteiligten sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis gegen 21:00 Uhr insgesamt 875 Teilnehmer an insgesamt sieben Zusammenkünften in den Städten Jena und Weimar sowie dem Landkreis Weimarer Land und dem Saale Holzland Kreis, welche durch polizeiliche Einsatzmaßnahmen begleitet wurden. Die Versammlungen verliefen alle ohne Zwischenfälle. In Weimar wurde gegen Versammlungsteilnehmer ein Strafverfahren wegen dem Mitführverbot von Waffen oder gefährlichen Gegenständen bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel eingeleitet.

