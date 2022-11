Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kölbingen (ots)

Kölbingen. Am Dienstag, dem 29.11.2022, um 17:37 Uhr, ereignete sich auf der K73 zwischen Westerburg und Kölbingen ein Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Kurz vor der Ortschaft Kölbingen hielt ein Holztransporter auf der K73, in Fahrtrichtung Kölbingen, um dort in einen Feldweg zu fahren. Ein nachfolgender PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Auflieger des LKW auf. Hiernach wurde der PKW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der 58jährige Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

