Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Friseursalon eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstag (27.06.2023) in einen Friseursalon an der Neckarstraße eingebrochen. Der Täter hebelte gegen 02.30 Uhr ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und stahl anschließend eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro sowie ein Mobiltelefon und Haarpflegeprodukte. Der Täter ist zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, hat eine schmale Statur, ist etwa 20 bis 35 Jahre alt und hat einen dunklen Drei-Tage-Bart. Er war mit einem orangefarbenen T-Shirt, einer schwarzen Hose, schwarzen Turnschuhen sowie einer schwarz-weißen Basecap bekleidet. Auffällig sind seine offenbar vernarbten Unterarme. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

