POL-MK: Einbruch in Bäckereifiliale

Lüdenscheid (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs ein. Sie verschafften sich dazu gewaltsam über die Eingangstür Zutritt. Die Täter entwendeten Bargeld, zwei Laptops sowie einen Beamerkoffer. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu ...

