POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Plettenberg (ots) - Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum Dienstag an der Feldstraße einen LKW samt Auflieger mit Sprühfarbe. Wer hat die Täter gesehen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr