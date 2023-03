Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Psychisch verwirrter Mann greift Polizeibeamte an

Plettenberg (ots)

Zeugen meldeten gestern Morgen eine schreiende und randalierende Person am Böddinghauser Weg. Bei Eintreffen des Streifenwagens stellte sich der Tatverdächtige vor die Beifahrertür des Fahrzeugs und versuchte das Aussteigen des Polizisten zu verhindern. Der zweite Beamte schob ihn zur Seite, woraufhin er zunächst damit drohte, dass alle Polizisten sterben werden. Der sehr aggressiv auftretende Mann versuchte einen der Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dem Polizisten gelang es auszuweichen. Gegen den weiter lautstark Randalierenden setzten die Beamten daraufhin ein Distanzelektroimpulsgerät ein. Trotz eines Treffers setzte die erhoffte Wirkung nicht ein. Weiterhin versuchte der 49-Jährige im Anschluss die Beamten zu packen, zu treten und zu beißen. Den Polizisten gelang es ihn trotz enormer Gegenwehr zu fixieren. Die augenscheinlich stark verwirrte Person wurde schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Er wurde medizinisch versorgt und beim Einsatz leicht verletzt. Die unverletzten Polizeibeamten zeigten ihn wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an. (dill)

