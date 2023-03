Lüdenscheid (ots) - Am Montag gegen 15.30 Uhr sind an der Bräuckenstraße, in einer Ausfahrt des Nahverkehrszentrums, zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Fahrer geben sich gegenseitig die Schuld: Der 56-jährige Touareg-Fahrer sagte, der Hintermann sei aufgefahren. Der 61-jährige Duster-Fahrer erklärte, sein Vordermann habe zurückgesetzt. Das gehe angeblich gar nicht, verteidigte sich der Vordermann. Schließlich habe sein sieben Tage alter Pkw eine Notbremsfunktion. ...

