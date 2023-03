Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Notbrems-Demo geht daneben

Lüdenscheid (ots)

Am Montag gegen 15.30 Uhr sind an der Bräuckenstraße, in einer Ausfahrt des Nahverkehrszentrums, zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Fahrer geben sich gegenseitig die Schuld: Der 56-jährige Touareg-Fahrer sagte, der Hintermann sei aufgefahren. Der 61-jährige Duster-Fahrer erklärte, sein Vordermann habe zurückgesetzt. Das gehe angeblich gar nicht, verteidigte sich der Vordermann. Schließlich habe sein sieben Tage alter Pkw eine Notbremsfunktion. Die verhindere, dass der Wagen gegen ein Hindernis fahre. Zur Demonstration rangierte der 56-Jährige sein PS-starkes Fahrzeug rückwärts in Richtung einer Laderampe, bremste nur kurz ab, ignorierte die Warntöne und überließ das Fahrzeug rollen. Entgegen seiner Erwartung rammte der Wagen jedoch die Rampe. Die nahm keinen Schaden, sehr wohl jedoch seine Heckklappe. Die Polizei schätzte den Schaden am Neuwagen auf rund 8000 Euro, den Schaden am hinteren Pkw auf 1500 Euro. (cris)

