POL-MK: Diebstahl aus VW Passat

Meinerzhagen (ots) - Einbrecher drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Firma an der Heerstraße ein. Sie schlugen die Scheibe eines Garagentores ein und gelangten so ins Innere. Ob sie Beute machten ist bisher nicht geklärt. Sie hinterließen Sachschaden und flüchteten unerkannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

