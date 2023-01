Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher nehmen Laptop mit

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Montag, 9. Januar, zwischen 9.45 Uhr und 12.15 Uhr in ein Haus am Elisabeth-Selbert-Weg in Eicken eingebrochen und haben einen Laptop entwendet.

Der oder die Täter öffneten mit Einbruchswerkzeug die Tür des Einfamilienhauses. Drinnen sahen sie sich nach Wertsachen um und nahmen mindestens einen Laptop mit. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 annimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell