POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach und Viersen |Kripo Mönchengladbach ermittelt nach Auffindung von drei Leichen in Einfamilienhaus in St. Tönis

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Sonntag, 8. Januar, in eine Wohnung an der Hindenburgstraße eingebrochen. Anschließend nahmen sie Bargeld und Schmuck mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Über das Treppenhaus bewegten sie sich dann in den Innenhof und öffneten dort gewaltsam ein Fenster zu einer Wohnung. ...

